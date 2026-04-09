Ректорот на Универзитетот во Белград: Мојата премиерска или претседателска улога ќе ја одредат студентите и граѓаните

Владата е политички, морално и интелектуално банкротирана, и на Србија не и е потребен уште еден сезнаечки авторитет, туку стручни луѓе, изјави Владан Ѓокиќ, ректор на Универзитетот во Белград, за неделникот „Радар“.

Тој додаде дека неговата улога како премиер или претседател ќе ја одредат студентите и граѓаните.

Ѓокиќ, по повод влегувањето на полицијата во Ректоратот, нагласи дека тие не „дошле за жал да ја истражат смртта на студентката“, туку да го казнат ректорот кој застанал на страната на студентите и кој не се согласува на понижување.

„Дојдоа да испратат порака до секој професор во Србија: ова му се случува на секој што не се согласува на уцена, кој не попушта под притисок. Но, таа порака се врати како бумеранг. Не само Универзитетот, светот го гледа и реагира солидарно со нас“, рече Ѓокиќ.

Ректорот на БУ вели дека е „сигурен дека“ доаѓа нов бран репресија, бидејќи оваа влада не знае како да застане под налетот на паниката.

„Тие нема да нè скршат. Бидејќи не можете да го скршите фактот дека знаењето е моќ, а ние го имаме знаењето. Ќе се спротивставиме како што знаеме и на начин што ни одговара, со личен интегритет и единството што го постигнавме“, рече тој.

„Слушнав дека претседателот Александар Вучиќ спомена избори. Добро. Граѓаните го бараат тоа повеќе од десет месеци. Се надевам дека овојпат е сериозен, бидејќи досега толку многу пати ветуваше и откажуваше што е тешко да се следи“, рече Ѓокиќ и нагласи дека ако Вучиќ се предомисли, тоа само ќе потврди дека тој секогаш ја знае изборната волја на граѓаните на Србија.