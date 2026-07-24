„Развод на векот“: Шефот на јужнокорејски конгломерат мора да ѝ плати 644 милиони долари на поранешната сопруга

Извршниот директор на јужнокорејскиот бизнис гигант SK Group доби судска наредба да ѝ исплати на својата поранешна сопруга 944 милијарди вони (околу 644 милиони долари) во случај што локалните медиуми го нарекоа „развод на векот“.

Сумата, која сè уште не е конечна, е помала од 1,38 трилиони вони што извршниот директор Чеј Тае-вон првично требаше да му ги плати на Ро Со-јонг според пресуда од 2024 година.

Пресудата доаѓа повеќе од една деценија откако нивниот брак се распадна откако беше откриено дека Чеј имал дете со друга жена. Ро Со-јонг е ќерка на поранешен јужнокорејски претседател.

SK Group е еден од јужнокорејските големи семејни конгломерати кои доминираат во економијата на земјата. Тој раководи со SK Hynix, еден од најголемите светски производители на полупроводници што снабдува чипови за Nvidia и неодамна имаше рекордно деби на американската берза.

Врховниот суд ја поништува првата пресуда

Адвокатите на Чеј изјавија дека „нивниот клиент длабоко жали што досегашниот тек на постапката за развод предизвика загриженост кај многу луѓе“. „Ќе одговориме на пресудата подетално откако внимателно ќе ја проучиме“, рекоа тие.

Пресудата дојде по долги дискусии за поделбата на имотот меѓу Ро и Чеј, кои беа во брак 35 години. За време на првото судење во 2024 година, адвокатите на Ро тврдеа дека Чеј имала значителна помош од нејзиниот татко, Ро Тае-ву, кој беше претседател на Јужна Кореја од 1988 до 1993 година.

Потоа судот утврди дека Ро Тае-ву му дал на Чеј 30 милијарди вони од таен фонд во 1991 година и му наложи на Чеј да ѝ плати на својата поранешна сопруга 1,38 трилиони вони. Но, Врховниот суд ја поништи таа пресуда минатата година, пресудувајќи дека парите од тајниот фонд се добиени нелегално и не можат да се сметаат за брачен имот. Случајот со месеци привлекува големо внимание во Јужна Кореја.

SK Group основана како текстилна компанија

SK Group е основана во 1953 година како текстилна компанија, но брзо се прошири во голем број индустрии и стана еден од најголемите конгломерати во земјата. Јужнокорејците ги користат мобилните услуги на SK Telecom и ги полнат своите бензински пумпи на бензинските пумпи SK.

Групацијата доби глобален углед откако нејзината подружница SK Hynix се најде во центарот на бум на вештачката интелигенција. Во мај, производителот на чипови надмина пазарна вредност од трилион долари на јужнокорејската берза.

Како што вредноста на SK Hynix растеше, така растеше и угледот на SK Group и нејзиниот претседател, Чеј Тае-вон. Минатиот месец, јужнокорејскиот претседател Ли Џе-Мјунг го пофали Чеј за време на презентацијата на голем инвестициски план за вештачка интелигенција, нарекувајќи го него и претседателот на Samsung, Џ.Ј. Ли, „херои на корејскиот народ“.

Компанијата собра 26,5 милијарди долари на берзата во Њујорк, што е најголемата јавна понуда на акции од странска компанија во историјата на американскиот пазар.