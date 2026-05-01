Раст на акциите на Волстрит, на Мета и Мајкрософт паднаа поради зголемените капитални трошоци

Акциите пораснаа во четврток, при што S&P 500 достигна нов дневен максимум, бидејќи инвеститорите реагираа на оптимистичките заработки од Caterpillar и Alphabet и ги надминаа стравувањата од потенцијална ескалација меѓу САД и Иран.

Широкиот индекс последен пат порасна за 1,1%, додека технолошки ориентираниот Nasdaq порасна за 1%, исто така достигнувајќи нов рекорден максимум. Dow Jones, водечкиот светски индекс, додаде 853 поени, или 1,8%.

Акциите на Caterpillar пораснаа за 10% во четврток откако компанијата објави подобри од очекуваните квартални резултати, зголемувајќи го Dow Jones. Индустрискиот гигант, кој се смета за мерка за глобалната економија, исто така ги зголеми своите годишни прогнози за приходите.

Извештајот нуди зрак надеж за американската економија, која забележа разочарувачки раст во првиот квартал. Во четврток, Министерството за трговија објави дека бруто домашниот производ пораснал со годишна стапка од 2% во тој период. Иако тоа беше зголемување од 0,5% во четвртиот квартал од 2025 година, беше под проценките од 2,2%.

Заедно со Caterpillar, акциите на Alphabet пораснаа за 10%, давајќи му поттик на поширокиот пазар. Овој потег дојде откако приходите на компанијата во првиот квартал ги надминаа очекувањата. Опсегот на капитални расходи за 2026 година исто така е зголемен на дури 190 милијарди долари.

Спротивно на тоа, акциите на Meta и Microsoft паднаа за 7% и 4%, соодветно. Акциите на Meta беа под притисок поради најновите капитални расходи на компанијата, додека растот на корисниците беше разочарувачки. Компанијата, исто така, ги зголеми своите капитални расходи за годината. Слична загриженост имаше и за Microsoft, бидејќи акциите беа под притисок откако компанијата соопшти дека ќе потроши 190 милијарди долари за високи трошоци за меморија.

„Она што беше најважно во врска со заработката на [„Величествените седум“] беше тоа што не научивме ништо“, изјави за CNBC Том Граф, главен инвестициски директор на Facet, истакнувајќи дека иако е позитивно од перспектива на БДП што хиперскалерите „трошат сите тие пари на физичка инфраструктура“, остануваат други загрижености, вклучително и загриженоста за проценките на компаниите.

„Нешто со кое ќе продолжиме да се бориме додека не знаеме на еден или друг начин е: Дали ова трошење за вештачка интелигенција ќе се претвори во маржи слични на софтвер во одреден момент, или тоа навистина не се случува и мора повторно да ги процениме тие мултипликатори“, рече Граф.

И покрај најновиот притисок врз одредени технолошки имиња, секторот му помогна на поширокиот пазар да оствари силен месец. S&P 500 е во пораст за повеќе од 10% од почетокот на месецот, што го става на добар пат за својот најдобар месец од ноември 2020 година. Nasdaq е на добар пат за скок од повеќе од 15%, по својот најдобар месец од април 2020 година. Dow Jones треба да го заврши април со добивка од повеќе од 7% – неговиот најсилен месечен резултат од ноември 2024 година.