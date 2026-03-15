Ракетиран аеродромот во Багдад

15/03/2026 20:40

Пет ракети денеска го погодија реонот околу меѓународниот аеродром во Багдад. Засега не е познато кој ги истрелал проектилите.

Една ракета го погодил објектот за воздушна навигација во цивилниот дел на аеродромот, а четири ракети паднале врз Центарот за дипломатска поддршка во Багдад, што го користи Амбасадата на САД во Ирак.

Од почетокот на американско-израелските напади врз Иран, во Ирак често мета се објекти поврзани со САД, вклучително и аеродромот во Багдад.

Групата Исламски отпор во Иран, изминатите недели речиси секојдневно објавува соопштенија во кои презема одговорност за десетици напади, без да наведе точни локации.

