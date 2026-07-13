„Рацин(е!)“ – нова студија придонес кон рацинологијата од професорката Марија Ѓорѓиева-Димова

13/07/2026 16:24

Во издание на Паблишер пристигна „Рацин(е!)“ – впечатлива студија од професорката Марија Ѓорѓиева-Димова, која претставува значаен придонес кон рационологијата.  

-„Студијата ‘Рацин(е)!’ на Марија Ѓорѓиева-Димова, без сомнение, претставува едно впечатливо, оригинално, теориски и илустративно цврсто засновано толкување на поезијата на Кочо Рацин во контекст на неговото и на нашето време, од поетичка, но и од културолошка и од историска перспектива“, пишува акад. Катица Ќулавкова во рецензијата.  

Според Ќулавкова, новата збирка студии на Ѓорѓиева-Димова, интегрирани во една целина, претставува дијалог од историска и од теориска дистанца со книжевната оставина на Рацин. 
 
Во воведниот збор за книгата, авторката Ѓорѓиева-Димова ја истакнува важноста за интерпретативното навраќање кон Рациновото дело, посочувајќи дека секое носи со себе етичка и педагошка функција за секоја следна (нова/млада) генерација читатели, на која треба критички и толкувачки да им се доближи корпус којшто е доминиран со референцијалните фокуси врз контекстите во кои бил создаван. Освен тоа, со секое повторно читање треба да се посочат универзалноста и безвременоста на неговите тематски преокупации.  

„Но, истовремено, навраќањето кон Рациновото дело претставува и потсетување и промислување на контекстите во коишто се одвивала нашата национална и културна еволуција“, пишува професорката на почетокот на студијата.  
 
Марија Ѓорѓиева-Димова e редовен професор на Катедрата за општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје. Авторка е на монографиите: Модели на интертекстуалност во романот (2003), Метатекстови (2008), Интенција и интерпретација (2011), Повторната средба на Клио и Калиопа (2012), Меанадрите на книжевноста (2015), Толкувачки визури (2016), Теоријата на книжевност во (интер)акција (2017), Интерпретограми (2020), Интердискурзивните дијалози на книжевноста (2021), Книжевни каталози (2023), Ако романот е пропуштена 
историја (2025).

Книгата може да се најде во сите книжарници на Издавачки центар ТРИ и онлајн на kniga.mk. 

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