Путин сам во црква на литургијата за Божик (Видео)

Во петокот вечерта, на Бадник, православните верници присуствуваа на масовни прослави во црквите низ Русија.

Поглаварот на Руската православна црква, патријархот Кирил ја водеше богослужбата во московската катедрала „Христос спасителот“.

Но, рускиот претседател дојде сам на божикната литургија во црквата „Благовештение“во Кремљ. Тој не им се придружи на другите верници на јавната прослава.

Lonely Putin came out of his bunker and stands in the Annunciation Cathedral in the Moscow Kremlin

Everything in this video is beautiful, but we recommend to pay special attention to the Christmas tree.

And the priest is probably a FSB officer. pic.twitter.com/Wtx2jK6Tyc

— NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2023