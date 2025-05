Путин го посети Курск за прв пат и го откри својот најнов план: „Русија треба да биде поголема“

Рускиот претседател Владимир Путин, на очигледно монтиран состанок со претставници на Курската област на 20 мај, се обиде да ги оправда обновените напори за освојување на градот Суми и можната анексија на Сумскиот регион, според Институтот за проучување на војната (ISW). Градот Суми се наоѓа на само 25 километри од украинската граница, а тампон-зоната што би го опфатила би ја намалила способноста на Киев да извршува артилериски или беспилотни напади на руска територија.

Според извештајот на ISW, началникот на Глушковската област, Павел Золотарев, за време на состанокот побарал создавање тампон зона на украинска територија. Потоа Путин го праша колку длабока треба да биде зоната, на што Золотарев одговори дека Русија треба да го земе „барем Суми (градот)“ и наговести дека „Русија треба да биде поголема“.

Привремениот гувернер на Курската област, Александар Хинштејн, подоцна ја поддржа идејата, пишувајќи на Телеграм дека неговиот дедо бил роден во Сумискиот регион, па затоа „таа земја не ни е туѓа“. ISW наведува дека рускиот преговарачки тим, исто така, се закани дека ќе го заземе Сумскиот регион за време на преговорите со Украина во Истанбул на 16 мај.

https://twitter.com/MoscowTimes/status/1925096698042269838?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1925096698042269838%7Ctwgr%5E72d7c61bf39e29b63ad13c0062658adcdace0da2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.index.hr%2Fvijesti%2Fclanak%2Fputin-prvi-put-dosao-u-kursk-pa-otkrio-svoj-najnoviji-plan-rusija-treba-biti-veca%2F2673301.aspx

„Путин се обидува да ги прикрие воените неуспеси“

„Кремљ веројатно ја оркестрирал оваа интеракција за време на состанокот на 20 мај за да го прикаже Путин како ефикасен и ангажиран воен лидер“, додека истовремено се обидувал да ги прикрие воените неуспеси, пишува ISW, додавајќи дека тоа би можело да биде дел од поширок план за барање дополнителна украинска територија во идните преговори.

Посетата на Путин беше негова прва на Курската област откако Русија прогласи воена победа во регионот на 26 април. И покрај ова соопштение, украинските сили наводно продолжуваат да држат ограничени позиции на руска почва. Генералштабот на украинската армија на 21 мај потврди дека борбите во рускиот регион сè уште траат, објави „Киев пост“.

Путин, исто така, разговараше со Хинштеин за дополнителна федерална помош и проширување на операциите за деминирање во Курск.

Putin Visits Kursk Region

During the visit, Putin toured a nuclear power plant under construction and held a meeting with local officials in Kurchatov.

Putin also stated that Ukraine is still attempting to advance toward the Russian border. pic.twitter.com/XMqPuJXauR

— Clash Report (@clashreport) May 21, 2025