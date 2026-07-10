Прво издание на „Кичево филм фестивал“

10/07/2026 07:07

 Од денеска до 12 јули на Китино Кале ќе се одржи првото издание на „Кичево филм фестивал“ кој, како што најавија организаторите, ќе обедини филм, музика и уметност под отворено небо.

Фестивалската програма опфаќа проекции на домашни, балкански и европски филмови, средби со режисери, актери и филмски професионалци, мастер-клас сесии, работилници, изложба, настапи на диџеи и аудиовизуелни перформанси. 

Ќе биде организирано и свечено затворање на фестивалот со доделување на две главни награди, од кои едната е за трајни вредности во филмот.

Влезот за сите фестивалски содржини е слободен.

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