Дали е добра инвестицијата во „Спејс Икс“? Просечниот купувач по почетната понуда е речиси во загуба

Просечниот инвеститор кој купил акции на „Спејс Икс“ на отворениот пазар по нивното деби сфати дека речиси сите негови добивки исчезнуваат, бидејќи остриот пад избриша голем дел од растот на акциите по почетната јавна понуда (ИПО).

Акциите на „Спејс Икс“ паднаа за 3,6% на нешто помалку од 184,98 долари по акција во четврток. Петдневната просечна цена на акцијата пондерирана според обемот, или VWAP, е 181,71 долари по акција. VWAP ја мери просечната цена по која се тргувала хартијата од вредност во текот на денот, пондерирана според обемот на тргување, и е широко користена од трговците за да се процени позиционирањето на инвеститорите.

Овој потег сугерира дека просечниот купувач по ИПО сега е приближно на границата на добивка.

Акцијата скокна од цена на ИПО од 135 долари на интрадневен максимум над 225 долари во вторник, бидејќи инвеститорите вложуваа во една од најочекуваните јавни понуди во години. Но, акцијата оттогаш падна за 20 отсто, бришејќи голем дел од добивките што ги акумулирала од своето деби. Сега се врати на нивото на кое се тргуваше вториот ден во понеделник.

Падот, исто така, ги намали профитите на илјадници малопродажни инвеститори кои добија пристап до ИПО преку брокерски платформи, вклучувајќи ги Robinhood, Fidelity и SoFi. Додека многу индивидуални инвеститори добија само дел од акциите што ги побараа – во некои случаи само една или неколку акции – тие алокации беа купени по понудената цена од 135 долари, оставајќи ги со добивки дури и по неодамнешниот пад.

Пресвртот нагласува колку брзо се промени расположението од дебито на компанијата. Откако накратко ја кренаа пазарната вредност на „Спејс Икс“ на близу 3 билиони долари, инвеститорите почнаа повторно да проценуваат дали брзиот раст на акциите може да се оправда со фундаментални фактори.