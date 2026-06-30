Просечната нето плата во Црна Гора во мај достигна 1.033 евра

30/06/2026 16:18

Просечната плата без даноци и придонеси, односно нето платата, во Црна Гора во мај 2026 година изнесувала 1.033 евра, додека просечната бруто плата била 1.234 евра, објави Управата за статистика на Монстат.

Според податоците, просечната нето плата во мај се зголемила за 0,4 проценти во споредба со април 2026 година. Во споредба со истиот месец од претходната година, просечната нето заработка забележала раст од 1,9 проценти.

Со оглед на тоа што потрошувачките цени во мај 2026 година, во споредба со април, се зголемиле за 0,4 проценти, следува дека реалните заработки останале на исто ниво.

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