Пронајден и приведен 19-годишникот кој вчера прегази тригодишно девојче во Визбегово и избега

20/06/2026 17:37

Министерството за внатрешни работи денеска соопшти дека е приведен 19-годишниот возач кој вчера удри тригодишно девојче на велосипед и избега од местото. 

– Денеска (20.06.2026), полициски службеници од Одделението за увид на сообраќајни незгоди го пронајдоа возилото и го идентификуваа возачот. Станува збор за патничко моторно возило „фолксваген голф“ со скопски регистарски ознаки управувано од Џ.Б.(19) од скопското село Добрино. Над возилото е извршен преглед и фотографирање, а со возачот е извршен службен разговор. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок, соопшти МВР.

Несреќата се случи вчера околу 19 часот во селото Визбегово, а девојчето со тешки телесни повреди е пренесено во Комплексот клиники „Мајка Тереза“. 

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