Проклетството на Титаник продолжува: Подморницата е новата „жртва“? ФОТО

Венди Раш е сопруга на Стоктон Раш, основачот и директор на OceanGate, кој се наоѓа во исчезнатата подморница. Таа е правнука на патници кои загинаа на „Титаник“, пишува Би-би-си.

Станува збор за Исидор и Ајда Штраус кои патувале во прва класа на „Титаник“ и кои биле спомнати дури и во филмот „Титаник“.

Имено, Штраус биле меѓу најбогатите патници на „Титаник“. Тие беа косопственици на познатата стоковна куќа „Мејси“.

Исидор одбил да влезе во чамецот за спасување, а неговата сопруга не сакала да оди без него.

Како што напиша Њујорк Тајмс, тие веројатно се најпознати по нивната трагична љубовна приказна.

Преживеаните од „Титаник“ рекоа дека Исидор одбил да влезе во чамецот за спасување додека не влезат сите жени и деца. Ајда, која му била сопруга 40 години, одбила да оди без него.

Isidor (co-owner of Macy’s department store) & Ida Strauss were #Titanic passengers. He wanted his wife to go to the lifeboat N°8, but she refused, saying: “We have lived together for many years. Where you go, I go”. They lost their lives in the sinking.#Titanic111 #Titanic2023 pic.twitter.com/UQD0MsEPuN

— Meriadec Villers (@MeriaRmsTitanic) April 18, 2023