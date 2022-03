(Видео) Проектил ја погоди главната телевизиска кула во Киев, има жртви

Главната телевизиска кула во Киев, главниот град на Украина, денеска беше погодена од проектил.

Според агенцијата Интерфакс, пет лица загинале, а пет се повредени во бомбардирањето на телевизиската кула во Киев.

Би-би-си пренесува изјави на украинските власти кои исто така зборуваат за петмина загинати.

На Твитер се појавија неколку снимки направени по бомбардирањето на ТВ кулата. Некои од нив, кои ги објавија и украинските власти, покажуваат мртви цивили на улиците.

Украинското МВР соопшти дека во нападот е оштетена операмата и дека „каналите нема да работат извесно време“.

Како што објави на Твитер „Киев пост“, постои голема веројатност Русија да се обиде да ја уништи комуникациската инфраструктура.

Two Russian missiles were launched at the Kyiv TV tower. Lukashenka made the assault on Kyiv possible. He provided Putin with infrastructure and land to attack Ukraine. He shares full responsibility with Putin. pic.twitter.com/0nhdz7z1eW

— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 1, 2022