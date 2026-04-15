Продолжува штрајкот на персоналот на Луфтханза

Франкфурт – Патниците на Луфтханза се соочуваат со дополнителни нарушувања денеска, бидејќи кабинскиот персонал започна нов дводневен штрајк.

Околу 20.000 стјуардеси во Луфтханза и нејзината регионална подружница СитиЛајн штрајкуваат од полноќ.

Се очекуваше повторно да бидат откажани стотици летови, особено во главните центри на Луфтханза во Франкфурт и Минхен.

Луфтханза се соочува со повторливи индустриски штрајкови од почетокот на годината. Пилотите веќе штрајкуваа во понеделникот и вчера оваа недела, бидејќи се обидуваат да обезбедат подобри плати и пензии.

Синдикатот на пилоти Vereinigung Cockpit (VC) вчера објави нови штрајкови во Луфтханза за утре и задутре.

штрајкот ќе влијае на основниот бренд на Луфтханза, Луфтханза Карго и Луфтханза СитиЛајн. Нискобуџетната авиокомпанија на Луфтханза, „Еуровингс“, ќе биде засегната од штрајкот само утре.

Синдикатот, исто така, изјави дека предложил арбитража за решавање на споровите околу колективното договарање.

Портпаролот на Луфтханза изјави: „Медијацијата може да биде добар излез од овој конфликт ако сеопфатно ги адресира сите прашања поврзани со колективното договарање за да се постигне трајно решение. Отворени сме за тоа.“

Дводневните штрајкови на кабинскиот персонал веројатно ќе ја засенат церемонијата денеска по повод 100-годишнината од првичното основање на Луфтханза.

Синдикатите планираат митинг пред седиштето на компанијата на аеродромот во Франкфурт. Германскиот канцелар Фридрих Мерц и министерот за транспорт Патрик Шнидер се меѓу оние што се очекува да присуствуваат на годишнината во новиот центар за посетители на Луфтханза.