Продаден еден од најголемите синџири за пицерии во светот

Yum Brands објави во вторник дека го продава Pizza Hut, вториот најголем синџир за пицерии во светот, во договор вреден 2,7 милијарди долари. Новите сопственици го преземаат брендот со речиси 20.000 ресторани во повеќе од 100 земји, вклучувајќи седум ресторани што работат во Хрватска, објави Forbes Croatia.

Синџирот за пицерии го купува инвестициската фирма LongRange Capital во трансакција вредна околу 1,5 милијарди долари. Сепак, договорот не ги вклучува операциите на Pizza Hut во континентална Кина. Овие ресторани ќе бидат купени од Yum China во посебен договор вреден околу 1,2 милијарди долари.

Yum Brands очекува околу 2,3 милијарди долари нето приход по даноци, прилагодувања и трошоци од двете трансакции. Компанијата, исто така, предвидува еднократни трошоци од околу 85 милиони долари во остатокот од 2026 година. Се очекува продажбата да се затвори во третиот квартал, во зависност од регулаторните одобренија.

Продажбата завршува долгогодишен период на проблеми за Pizza Hut, што негативно влијаеше на целокупните деловни резултати на Yum Brands. Во Соединетите Американски Држави, синџирот се мачеше во последните години со преминот од традиционален модел на ресторан со седење кон модел на достава и подигнување, заостанувајќи зад конкуренцијата.

Domino’s Pizza го зема својот пазарен удел со години, додека апликациите за достава, како што е DoorDash, дополнително ја намалија продажбата. Yum објави во ноември минатата година дека разгледуваат стратешки опции за Pizza Hut, а сега објавија дека менаџментот и одборот на директори заклучиле дека продажбата е „најдобриот начин да се максимизира вредноста за акционерите“.

Браќата Ден и Френк Карни ја основаа Pizza Hut во 1958 година во Вичита, Канзас, а една година подоцна почнаа да развиваат модел на франшиза. Тие станаа јавни во 1969 година, а две години подоцна станаа најголемиот синџир на пицерии во светот. Тие ја држеа таа титула до 2017 година, кога беа престигнати од Domino’s.

Продажбата, исто така, го прекинува деценискиот однос на Pizza Hut со сестринските брендови Taco Bell и KFC. PepsiCo го купи Pizza Hut во 1977 година и ги поседуваше и Taco Bell и KFC до 1986 година. Кога Pepsi го оддели својот бизнис со ресторани во нова компанија во 1997 година, прво се викаше Tricon Global Restaurants, а подоцна Yum Brands.

И покрај предизвиците, Pizza Hut управуваше со речиси 20.000 ресторани во 108 земји и територии до крајот на 2025 година, генерирајќи 12,8 милијарди долари годишна продажба на ниво на целиот систем. Соединетите Американски Држави остануваат најголемиот пазар, со околу 40 проценти од вкупната продажба, додека Кина е втор по големина пазар со удел од околу 20 проценти.