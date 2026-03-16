Пробиштип оддава почит на жртвите во пожарот во кочански „Пулс“

Пробиштип денеска им оддава почит на 63 жртви во пожарот во кочански „Пулс“. Во пожарот згаснаа животите на четири граѓани на Пробиштип. Општина Пробиштип и градоначалникот на општина Пробиштип, Тони Тоневски утринава на социјалните мрежи напишаа: „Понекогаш времето не ги лекува раните, туку само не учи како да живееме со празнината“.

– Овој 16-ти март носи тежина која не се опишува со зборови. Помина една година од трагедијата која го згасна светлото во многу домови и остави длабока лузна во срцето на нашиот Пробиштип. Денес, на градскиот плоштад, со свеќа во рака, со наведнати глави и срца полни со тага, им оддаваме почит на нашите млади сограѓани – нашите ангели кои прерано заминаа во вечноста. Тие беа нашата гордост, нашите насмевки и нашата иднина. Иако физички не се меѓу нас, нивните ликови остануваат врежани во секоја улица, во секое училишно ѕвонче и во секое наше сеќавање – вели Тоневски.

Пробиштип денеска се сеќава на прерано згаснатите животи на четворица свои сограѓани.

– Денес се сеќаваме на нашите прерано згаснати животи: – Никола Насевски (2007 – 2025) – село Добрево, чиј пат беше прекинат кога неговите соништа само што почнуваа да цветаат, Матеј Марковски (2007 – 2025) – младост која згасна прерано, оставајќи зад себе тишина што боли, Тоше Тодоровски (1988 – 2025) – нашиот храбар полицаец од ПС Пробиштип, кој ја извршуваше својата должност до последен здив, оставајќи пример за чест и пожртвуваност и Александар Глигоровски (1996 – 2025) – кој со денови храбро се бореше, но на 7 април им се придружи на останатите ангели – стои во објавата од Општината и на градоначалникот Тоневски.

Во неа се вели дека Општина Пробиштип искрено сочувствува со семејствата.

– Вашата болка е и наша. Вашата загуба е ненадоместлива за целиот град. Нека оваа годишнина биде потсетник дека животот е кревок, но дека љубовта и споменот на оние што сме ги сакале никогаш не умираат. Вечна им слава. Почивајте во мир, момци. Пробиштип никогаш нема да ве заборави-напишаа од Општина Пробиштип.