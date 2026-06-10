Приведени пет турски државјани во Скопје поради нерегулиран престој

10/06/2026 09:35
Фото: Б. Грданоски

Полицијата приведе петмина државјани на Турција на територијата на општина Аеродром поради нерегулиран престој во државата, соопштува Министерството за внатрешни работи.

Акцијата била спроведена во периодот од 09:00 до 12:00 часот од страна на полициски службеници од СВР Скопје, согласно планот за активности на пријавно-одјавната служба за месец јуни.

Како што информираат од МВР, приведени се лицата М.Е.С. (19), П.С. (23), Ј.С. (19), Д.Г. (25) и Б.Т.Б. (20), сите од Република Турција.

По целосно документирање на случаите, против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави.

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