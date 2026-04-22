Притвор за скопјанецот фатен со кокаин во Ѓорче

Притвор за скопјанец кај кого полицијата пронашла кокаин.

– Единицата за сериозен криминал и кривични дела против културно наследство при Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал на 21.04.2026 до Oсновното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против Е.Љ. (27) од Скопје, поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело „неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори“ по чл.215 од КЗ. На 20.04.2026 од страна на ОСОСК во содејство со СВР Скопје, околу 22:00 часот на ул. „Ѓорче Петров“ во Скопје е сопрено патничко возило „мерцедес“ управувано од лице од Скопје, во кое како совозач бил и Е.Љ.. При извршен преглед на Е.Љ., кај него се пронајдени 29,24 грама кокаин, информираа од полицијата.

Е.Љ. е лишен од слобода, а од страна на судија на претходна постапка му е одредена мерка притвор во траење од 30 дена.