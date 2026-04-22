Притвор за скопјанецот фатен со кокаин во Ѓорче

22/04/2026 15:28

Притвор за скопјанец кај кого полицијата пронашла кокаин. 

– Единицата за сериозен криминал и кривични дела против културно наследство при Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал на 21.04.2026 до Oсновното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против Е.Љ. (27) од Скопје, поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело „неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори“ по чл.215 од КЗ. На 20.04.2026 од страна на ОСОСК во содејство со СВР Скопје, околу 22:00 часот на ул. „Ѓорче Петров“ во Скопје е сопрено патничко возило „мерцедес“ управувано од лице од Скопје, во кое како совозач бил и Е.Љ.. При извршен преглед на Е.Љ., кај него се пронајдени 29,24 грама кокаин, информираа од полицијата. 

Е.Љ. е лишен од слобода, а од страна на судија на претходна постапка му е одредена мерка притвор во траење од 30 дена. 

Му фрлиле балонче со вода на мотоциклист – ги стигнал, ги натепал, па сега таткото на детето пријавува во полиција
Си краделе струја на Попова Шапка – треба да платат над 22.000 евра
МВР со детали за сообраќајката на пешачки кај „Зебра“: Повредено 22-годишно лице
Со 3,16 промили алкохол правел неред пред зграда во Тетово
Маж ја нападнал партнерката и кучето во Центар, се заканувал и на синот
Лишени од слобода три лица, а со четири извршен службен разговор за семејно насилство во последното деноноќие
Во судирот на пет возила во Ѓорче Петров повредени 10 млади лица
Брза реакција на професионален војник спречи ширење на пожарот на скопското Кале (видео)

