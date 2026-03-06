Прилеп по 13-ти пат домаќин на најпознатиот планински маратон „Крали Марко Триалс“

На настанот ќе учествуваат околу 300 натпреварувачи од Македонија и уште 17 држави, кои ќе се натпреваруваат на три различни дистанци: најдолга трка од 40 километри, средна од 23 километри и најкратка од 13 километри.

Овој спортско‑рекреативен настан стана традиција и важи за еден од најзначајните во регионот, не само поради бројот на учесниците, туку и поради придонесот што го дава за развојот на авантуристичкиот туризам и промоцијата на природните убавини околу Прилеп.

Организаторите истакнуваат дека „Крали Марко Триалс“ привлекува спортисти и љубители на планински трки од цела Европа, што ја зголемува туристичката атрактивност на градот и ја потенцира Прилепската околина како идеална дестинација за активен и здрав живот.

Граѓаните и натпреварувачите може да очекуваат богата програма и позитивна атмосфера, со поддршка од локалната заедница и спортски клубови, кои традиционално учествуваат во организацијата и промоцијата на маратонскиот викенд.