Приходите на „ЕксонМобил“ и „Шеврон“ паѓаат, но поголеми профити се на пат поради зголемените цени на нафтата

„ЕксонМобил“ и „Шеврон“, двете најголеми американски нафтени компании, објавија остар пад на профитот за првите три месеци од оваа година. Но, веројатно претстојат многу поголеми профити поради зголемувањето на цените на нафтата за време на војната со Иран.

Цените на нафтата и гасот се зголемија во пресрет на војната во Иран и скокнаа по почетокот на војната на 28 февруари. Големите нафтени компании како „Ексон“ и „Шеврон“ имаат тенденција да станат попрофитабилни кога цените на нафтата растат.

Компаниите рекоа дека нивните квартални резултати биле оштетени од тргувањето со финансиски деривати чија вредност паднала бидејќи цените на нафтата скокнале пред да може да се испорача таа нафта.

„ЕксонМобил“ објави нето приход од 4,2 милијарди долари, што е намалување од 46% во однос на претходната година, додека нето добивката на „Шеврон“ од 2,2 милијарди долари е намалена за 37%. Но, обете компании објавија резултати кои беа далеку над прогнозите на Волстрит за периодот.

Аналитичарите очекуваат профитот на обете компании да се зголеми во остатокот од годината. Пред објавувањето на раните извештаи за заработка на компаниите во петок, консензуалната проценка на аналитичарите беше заработката на „ЕксонМобил“ за вториот квартал да се зголеми повеќе од двојно во однос на пред една година, а заработката за целата година да се искачи за 46%. Се очекува профитот на „Шеврон“ да се зголеми повеќе од трипати во тековниот квартал и да се зголеми за 56% за годината.

Тоа би им дало на компаниите најдобра година од 2022 година, кога војната во Украина ја доведе просечната цена на гасот во САД на рекордни 5,02 долари за галон.

Тековната просечна цена на гасот во САД во петокот изнесуваше 4,39 долари, што е зголемување за 39 центи само во последните 9 дена и зголемување за 47% од почетокот на војната во Иран.

Ни „ЕксонМобил“ ниту „Шеврон“ не изгубија значителни количини на производство на нафта откако Иран го затвори Ормутскиот теснец, заробувајќи 20% од светското производство во текот на годината. Тие произведуваат поголем дел од својата нафта во Соединетите Држави или на друго место во светот надвор од Блискиот Исток. Но, затворањето на теснецот ги потресе глобалните енергетски пазари, што ја зголеми цената на фјучерси за нафта.