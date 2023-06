Пригожин тврди дека Вагнер го зазел Ростов: „Ќе се упатиме кон Москва“

Шефот на руската платеничка група „Вагнер“, Евгени Пригожин, вети дека ќе го собори военото раководство на Русија, неколку часа откако Кремљ го обвини за вооружена побуна. Пригожин кажа дека неговите борци преминале од Украина во Русија и влегле во градот Ростов на Дон, додавајќи дека ќе ги уништат сите кои ќе им застанат на пат.

Локалниот гувернер ги повика граѓаните да останат мирни и да не излегуваат надвор, зашто во Ростов на Дон биле забележани вооружени лица.

🚨 Prigozhin issued his first public address from the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don, a city with a population of 1.1 million, which Wagner PMC now fully control. English subtitles. pic.twitter.com/SDg4astcaY

Пригожин објави видеоснимка за која тврди дека е направена во седиштето на јужната команда на руската војска во Ростов и вети дека ќе тргне на Москва ако не се сретне со министерот за одбрана Шојгу и шефот на руската војска Герасимов.

⚡️⚡️ Military equipment can be seen on the streets of #Moscow. The National Guard is in the center of St. Petersburg

It is also reported that the passage to the presidential administration is blocked. pic.twitter.com/qpy7gLkpfp

— NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2023