Претстави на Театарот за деца и младинци и Турскиот театар денеска на „Скопско лето“

25/06/2026 07:26

Во рамките на фестивалот „Скопско лето“ денеска во Музејот на Град Скопје ќе биде промовирана книгата „100 години ‘Палјачи’ во Штип (1925-2025): Операта што ја отвори македонската музичка сцена“ од проф. д-р Наташа Диденко.  Театарот за деца и младинци, пак, од 19 часот ќе ја изведе претставата „Патот на Баба Јага“ од Хана Корнети, во режија на Хана Миленковска.

На програмата на „Скопско лето“ вечер е уште една претстава – од 20.30 часот на сцената на Турски театар-Скопје (Tеатар Комедија) ќе биде изведена претставата „Пролет“ по текст на Мурат Џан Кибироглу и во режија на Али Волкан Четинкаја.

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