Пресечена црвената лента: По Скопје, „Пепко“ доаѓа и во Охрид и во Струга
Денешниот ден го означува почетокот на новата ера на паметно купување во Македонија
Бренд изграден на квалитет и непобедливи цени
Pepco влегува на пазарот со јасна мисија: да го подобри секојдневието нудејќи им на семејствата сè што им е потребно на едно место – од модерни производи за домот и играчки, до облека со апсолутно најдобри цени на пазарот.
„Pepco е изграден на многу едноставна и моќна идеја: да ги направи секојдневните производи подостапни за семејствата и едноставно да го подобри нивниот квалитет на живот“, изјави Хорхе Герваси, главен оперативен директор на Pepco за Јужна ЦИЕ и Западна Европа. „Нашиот бизнис модел се заснова на едноставност, дисциплина и големина, благодарение на мрежата од повеќе од 4.000 продавници ширум Европа. Денес опслужуваме околу 36 милиони потрошувачи месечно. Нашата визија е Европа во која квалитетните производи се на дофат на секое домаќинство, и со огромно задоволство го носиме ова ветување кај македонските семејства.“
Планиран раст и посветеност на локалниот пазар
Доаѓањето на Pepco ќе го раздвижи локалниот пазар на малопродажба, создавајќи нови работни места и нудејќи модерна и практична шопинг средина прилагодена на потребите на современото семејство.
„Горди сме што го носиме Pepco во Македонија како наш 19-ти пазар во Европа. И додека нашите први продавници се отвораат денес во Капитол мол и Рамстор мол, по нив брзо ќе следат и објектите во Охрид и Струга, со што ќе се означи вистинскиот почеток на нашата локална експанзија“, најави Богдан Григориу, регионален директор за операции во Pepco. „За нас, влезот на нов пазар значи градење долгорочна доверба, создавање локални тимови и поврзување со секојдневниот живот во заедниците каде што работиме.“
Настанот беше заокружен и со присуството на претставници од „СОС Детско село“, што ја потврдува посветеноста на Pepco кон општествената одговорност и поддршката на заедницата уште од самиот почеток.
Голема шопинг прослава во Скопје
Точно во 10 часот, со свеченото пресекување на лентата, продавниците и официјално беа отворени за купувачите. Стотиците граѓани кои трпеливо чекаа во ред беа пречекани со вистинска празнична атмосфера, предводена од живиот настап на познатиот локален DJ Игор Ризински, брендиран штанд за свежи пуканки („Pepcorn“), интерактивни фото-кабини и акцијата „Draw & Win“ преку која се делеа подарок-ваучери и брендирани изненадувања. По официјалното отворање, потрошувачите веднаш ги истражија рафтовите на Pepco, откривајќи ги долгоочекуваните модни линии за деца и возрасни, играчките и живописните летни колекции за уредување на домот.
За Pepco:
Pepco е водечки паневропски дисконтен ланец за разновидни производи со над 4.000 продавници во 18 земји, кој нуди облека за целото семејство, како и покуќнина и играчки по исклучително привлечни цени. Основана пред 22 години во Полска, компанијата денес е дел од Pepco Group. Pepco во моментов вработува над 32.000 луѓе и опслужува 36 милиони потрошувачи месечно.
(Комерцијален текст)