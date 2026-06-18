Пресечена црвената лента: По Скопје, „Пепко“ доаѓа и во Охрид и во Струга

Денешниот ден го означува почетокот на новата ера на паметно купување во Македонија. Pepco, водечкиот европски дисконтен ланец за разновидна стока, официјално ги отвори своите врати за македонските потрошувачи со истовремено отварање на две големи продавници во Скопје: во Капитол мол (Capitol Mall) и во Рамстор мол (Ramstore Mall).

Големото отворање беше одбележано со прес конференција на кој присуствуваа Хорхе Герваси (Jorge Gervasi), главен оперативен директор на Pepco за Јужна ЦИЕ и Западна Европа, Богдан Григориу (Bogdan Grigoriu), регионален директор за операции во Pepco, градоначалникот на Општина Аеродром, Дејан Митески, како и амбасадорот на Полска, Н.Е. Мариуш М. Бримора, претставници на медиумите и инфлуенсери.

За време на официјалната прес-конференција, раководството на Pepco не само што го прослави влезот во Македонија како значаен 19-ти европски пазар за брендот, туку и ексклузивно откри дека ова е само почеток на нивното патување во земјава, со веќе потврдени нови продавници кои наскоро ќе се отворат во Охрид и Струга.