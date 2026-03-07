Прес – конференција на Венко Филипче (во живо)

07/03/2026 14:27

Прес – конференција лидерот на СДСМ Венко Филипче.

Поврзани содржини

Тошковски бара поефикасен одговор од институциите, а тој води институција, велат од СДСМ
Една третина од пратениците во ЕУ се жени, во Македонија 37,5 отсто
Сали: Сите реформски чекори ќе бидат исполнети до јуни
Мрачни прогнози од Катар: За неколку недели нафтата ќе чини 150 долари. Европа најмногу ќе страда
За ДУИ е неприфатливо отстранувањето на делницата Требеништа – Струга – Ќафасан, како дел од Коридорот 8
Вајц: Не може да се оди напред кон ЕУ без уставни измени
Филипче: Постојат сомнежи дека системот „Сејф сити“ штити луѓе блиски до ВМРО-ДПМНЕ
Филипче: НАТО членството е најсилниот штит за Македонија – резултат на политиките на СДСМ

Најчитани