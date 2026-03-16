Прекин на електричната енергија ја погоди цела Куба

Кубанксите власти соопштија дека дошло до прекин на електричната енергија низ целиот остров, бидејќи енергетската и економската криза во земјата се продлабочува. Куба има население од околу 11 милиони.

Хавана ги обвинува своите проблеми за енергетската блокада на САД, откако американскиот претседател Доналд Трамп се закани со царини за секоја земја што продава или испорачува нафта на Куба во јануари. Министерството за енергетика и рударство објави на социјалната мрежа X дека имало „целосно исклучување“ на електроенергетскиот систем на земјата и дека е во тек истрага за причината.

Кубанскиот претседател Мигел Дијаз-Канел изјави во петокот дека земјата не примила пратки на нафта повеќе од три месеци и дека во моментов се потпира на сончева енергија, природен гас и термоцентрали. Кризата ја принуди владата да ги одложи операциите за десетици илјади луѓе.

Големиот прекин на електричната енергија се случи и пред нешто повеќе од една недела, кога милиони луѓе во западниот дел од земјата останаа без електрична енергија. Клучните пратки на нафта од Венецуела беа запрени откако САД го уапсија тогашниот претседател Николас Мадуро на почетокот на јануари.

Иако Куба произведува околу 40 проценти од својата нафта и произведува дел од сопствената електрична енергија, тоа не е доволно за да ги задоволи потребите на земјата бидејќи електричната мрежа продолжува да се распаѓа. Дијаз-Канел потврди во петокот дека Куба води разговори со американската влада бидејќи проблемите во земјата продолжуваат да се продлабочуваат.