Предупредување: „Американците треба веднаш да го напуштат Ирак“

Соединетите Американски Држави ги повикаа своите граѓани веднаш да го напуштат Ирак поради зголемените безбедносни ризици и нападите од милиции поврзани со Иран, според предупредувањето од Амбасадата на САД во Багдад.

Како што е наведено, проиранските вооружени групи спроведуваат и поттикнуваат неселективни напади врз американски граѓани и цели поврзани со САД низ целиот Ирак, вклучувајќи го и автономниот регион Ирачки Курдистан.

„Имаше напади врз американски граѓани, американски интереси и критична инфраструктура. Овие групи нападнаа американски дипломатски објекти, американски бизниси и енергетска инфраструктура управувана од САД и се заканија дека ќе продолжат да ги напаѓаат. Терористичките милиции поврзани со Иран, исто така, нападнаа хотели што ги посетуваат странци и други објекти со врски со САД низ целиот Ирак, вклучувајќи го и ирачкиот регион“, се вели во предупредувањето, додавајќи дека американските граѓани се соочуваат со ризик од киднапирање, а некои Американци биле цел на напади.

EMERGENCY – Americans in Iraq: LEAVE IMMEDIATELY Baghdad shaken by overnight missile strikes near US Embassy. State Dept now says: "Depart NOW – do not delay." Airspace shut, no safe flights out. Iran-backed militias targeting US interests.Shelter in place, low profile, stock… pic.twitter.com/dalX7LHt8c — FixBritainNow🇬🇧 (@FixBritainNow) March 14, 2026

Се истакнува дека терористичките милиции поврзани со Иран можат да ја попречат способноста на ирачките власти ефикасно да реагираат во итни ситуации. Според амбасадата, областа околу Меѓународната зона во центарот на Багдад, како и областа околу Меѓународниот аеродром Ербил и Американскиот конзулат во Ербил, во северен Ирак, биле нападнати неколку пати.

На американските граѓани им се советува да не се обидуваат да ја посетат амбасадата во Багдад или конзулатот во Ербил поради постојаниот ризик од ракетни напади со ракети, беспилотни летала и дронови во ирачкиот воздушен простор. Предупредувањето доаѓа како дел од највисокото, четврто ниво на безбедносно предупредување („Не патувајте“).

„Не патувајте во Ирак поради тероризам, киднапирање, вооружен конфликт, граѓански немири и ограничената способност на американската влада да им обезбеди итни услуги на американските граѓани во Ирак. Не патувајте во Ирак од која било причина. Заминете веднаш ако сте таму“, предупреди американската амбасада.

Ирачкиот воздушен простор моментално е затворен и комерцијалните летови не се одвиваат. На американските граѓани им се советува да ја напуштат земјата по копно преку соседните земји, вклучувајќи ги Јордан, Кувајт, Саудиска Арабија и Турција, со напомена дека се можни подолги задржувања на границите.