„Правда за Росица“, „Правда за Ивана“ – силни пораки и барања за оставки на Осмомартовскиот марш во Скопје

Повеќе илјади луѓе денеска учествуваа на традиционалниот Осмомартовски марш во Скопје за да го изразат силниот револт поради зголеменото насилзтво врз жените и млакиот одговор на институциите. Маршот, кој беше организиран од повеќе граѓански иницијативи и здруженија, почна точно напладне од паркот „Жена борец“ од каде учесниците се упатија кон Градскиот парк и бистата на Вера Јоциќ.

Слоганот на маршот „Нема да нè снема“, како што велат организаторите, ја изразува непоколебливата и нужна борба на жените да опстојат во систем и општество што ја загрозуваат нивната безбедност, не ги штитат од насилници, ги забораваат, ги оставаат на маргините и ги бришат.

Со транспаренти „Од Скопје до борба без граници“, „Правда за Росица“, Правда за Ивана“, „Повеќе ќе те сакам ако си со мене на марш“, „Ниту една повеќе“ и „Здраво, колку букети ви е животот“, учесниците испратија силна порака за унапредување на правата на жените и поголема општествена еднаквост.

Учесниците нагласија дека празничните честитки и симболичните гестови не се доволни, доколку паралелно не се работи на искоренување на родово базираното насилство, економската нееднаквост и дискриминацијата.

Учесниците побараа оставки во Владата.

Една од говорничките, Калиа Димитрова, јавно ги прозва министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и премиерот Христијан Мицкоски. Таа му порача на премиерот затоа што не ги знае законите на земјата што ја води.

„Како не ви е срам да се појавите на говорница по рекорден број на убиства на жени, на кои им претходело пријавувано насилство и по кои не се постапувало соодветно да ни порачате да пријавуваме и да не ги повлекуваме пријавите? Премиере, како не ви е срам да не ги знаете законите на земјата што ја водите? Институциите имаат службена должност да постапуваат и да ги заштитат жените жртви на насилство. Особено оние што живеат во висок ризик. Министре Тошковски, Росица директно ве контактираше, очајно барајќи заштита додека животот ѝ висел на конец. Како не ви е срам да продолжите со вашите денови, говори, функции… и да не изразите сочувство?“, рече Димитрова.

Од протестот уште беше порачано:

„Денеска нема што ново да побараме. Нашите барања се исти со годиниа. Гласно и јасно кажуваме дека не се помируваме додека не почнете од корен да го менувате системот и не признаете дека создадовте услови за епидемија на насилтво врз жените. Правдата ќе ја бараме на улица гласно и здружено. Нема да дозволиле да не избришете и покорите“.