Пожарникарите од спасија семејство со бебе кај Плитвички Езера: Час и половина се пробиваа низ снегот

Пожарникарите од Плитвичките Езера спасија семејство со бебе од една и пол година кое беше заглавено во комбе во шумата.

Хрватската противпожарна служба деновиве беше многу зафатена поради невремето. До петок во 13 часот беа извршени повеќе од 1.300 интервенции. Некои од нив буквално значеа живот.

Така, пожарникарите од ЈВП и ДВД „Плитвичка Језера“ учествуваа во спасувачката операција на семејство со бебе од една и пол година.

„По добивањето на пријава во 13:08 часот дека едно семејство е заглавено во комбе во шумата во областа Крбавица, дежурна смена од тројца пожарникари од ЈВП „Плитвичка Језера“ и еден пожарникар од ДВД „Плитвичка Језера“ со вкупно два пикапа веднаш беше испратена на интервенција“, го опишуваат текот на операцијата.

Сепак, по патот наидоа на снег, кој на некои места беше длабок повеќе од 80 сантиметри. На пожарникарите им требаше речиси час и половина за да се пробијат низ шумската патека до заглавениот комби.

„Во меѓувреме, механизацијата на Комуналац и тракторот во сопственост на Јован Заклан од Крбавица беа подигнати и успеаја да стигнат до возилото и, заедно со пожарникарите, го извлекоа семејството на безбедно. Семејството беше згрижено во студентскиот дом „Кореница“, топло и безбедно во 15:30 часот“, објавија пожарникарите.