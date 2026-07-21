Пожар на возила во Чаир, се истражуваат причините и се утврдуваат штетите

Во раните утрински часови на 21 јули 2026 година, на улицата „Џон Кенеди“ во скопската населба Чаир избувна пожар во кој целосно изгоре „Сеат алтеа“, а оштетени беа уште две возила и близок угостителски објект. Полицијата и противпожарните екипи извршија увид, додека причините за инцидентот остануваат предмет на тековна истрага.

Околу 04:15 часот, настанот е пријавен во СВР Скопје. Пријавата била дека на улицата „Џон Кенеди“ во населбата Чаир гори патничко возило марка „Сеат алтеа“, сопственост на А.С. (34), при што пламените јазици брзо се прошириле кон соседните паркирани автомобили.

На местото на настанот веднаш интервенирала Бригадата за противпожарна заштита на Град Скопје, која успеала да го локализира огнот и да спречи негово понатамошно ширење кон околните објекти. Иако пожарот е изгаснат, причинета е значителна материјална штета на инфраструктурата и имотот.

Покрај целосно уништеното возило „Сеат алтеа“, во инцидентот беа зафатени уште две возила, што укажува на интензитетот на пожарот. Пожарот ги зафатил и автомобилите „Мерцедес“, сопственост на С.Х. (34) и „Опел“, сопственост на А.С. (50), како и фасадата и прозорци на близок угостителски објект.

За среќа, во овој инцидент нема повредени или настрадани лица, што е единствената олеснителна околност во оваа ситуација. Сепак, материјалната штета е значителна, а сопствениците на возилата се соочуваат со сериозни загуби.

Надлежните служби од СВР Скопје и инспекциските тимови извршија увид на лице место веднаш по гаснењето на пожарот. Во моментов, истрагата е насочена кон утврдување на причините за избувнувањето на огнот, при што се разгледуваат сите можности, вклучително и технички дефект или евентуално намерно предизвикување.