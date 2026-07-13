Повторно врсничко насилство снимено и објавено на социјалните мрежи, овојпат во Куманово

Основното јавно обвинителство и СВР Куманово преземаат интензивни мерки за расчистување на нов случај на врсничко насилство, откако денеска на социјалните мрежи се прошири вознемирувачка видеоснимка на која се гледа физички напад врз девојче.

Според првичните информации, настанот се случил пред околу четири месеци, но до денеска воопшто не бил пријавен во надлежните институции, објави 4news.mk Институциите реагираа веднаш по јавните реакции на граѓаните.

Шефицата на Основното јавно обвинителство Куманово, Теута Бедиу-Рамадани, потврди дека веднаш по лоцирањето на снимката е отворен предмет со кој ќе се раководи по итна постапка.

„Случајот ќе се работи со приоритет. Според првичните сознанија, една од инволвираните во настанот е полнолетна, додека другите две се малолетнички. Настанот е од пред четири месеци и до денеска немавме никаква пријава за него. Веднаш штом снимката се појави во јавноста, почнавме да постапуваме“, изјави Бедиу-Рамадани за МИА.