Нови проблеми во банкарскиот сектор во САД: СиП го намали кредитниот рејтинг на неколку банки

„СиП Глобал“ (S&P Global) во понеделникот го намали кредитниот рејтинг и ја ревидираше својата перспектива за неколку американски банки, по сличен потег на „Мудис“, предупредувајќи дека ризиците од финансирањето и послабата профитабилност веројатно ќе ја тестираат кредитната сила на секторот.

СиП ги намали рејтинзите на Associated Banc-Corp и Vallei National Bancorp поради ризиците за финансирање и поголемата зависност од посредуваните депозити, пишува Ројтерс.

Исто така, го намали рејтингот на UMB Financial Corp, Comerica Bank и Keicorp, наведувајќи ги големите одливи на депозити и преовладувачките повисоки каматни стапки.

Остриот пораст на каматните стапки ги оптоварува финансирањето и ликвидноста на многу американски банки, се вели во збирната белешка на СиП, додавајќи дека депозитите на банките осигурени од Федералната корпорација за осигурување на депозити (FDIC) ќе продолжат да опаѓаат се додека Федералните резерви прави „квантитативно затегнување“.

Агенцијата за кредитен рејтинг, меѓу другите фактори, ги намали и изгледите на S&T Bank и River Citi Bank на негативни од стабилна на висока изложеност на комерцијални недвижности (CRE).

Претходно овој месец, „Мудис“ го намали рејтингот на 10 банки за еден степен и пласираше шест банкарски гиганти, вклучувајќи ги Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial на преглед за потенцијално намалување.

Колапсот на Банката на Силиконската долина (Silicon Valley Bank) и Signature Bank претходно оваа година предизвика криза на доверба во американскиот банкарски сектор, што предизвика пад на депозитите во голем број регионални банки, и покрај тоа што властите започнаа итни мерки за зајакнување на довербата.