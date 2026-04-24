Цените на нафтата близу 105 долари

Цените на нафтата денес на меѓународните пазари останаа близу 105 долари, балансирајќи помеѓу навестувањата за нова рунда преговори меѓу Иран и САД и проценките за долгорочен процес на нормализирање на транзитот низ Ормутскиот теснец.

На лондонскиот пазар, барелот се тргуваше по речиси иста цена како вчерашната цена на затворање од 104,90 долари попладне.

На американскиот пазар, беше за 1,78 долари поевтино од вчера и изнесуваше 94,07 долари.

Расположението на пазарите оваа недела беше обележано со иранската блокада на Ормускиот теснец и американската блокада на иранските пристаништа.

Пред една недела, Иран го објави отворањето на теснецот, истакнувајќи дека бродовите мора да го координираат преминот со иранската морнарица. САД, пак, продолжија да ги блокираат иранските пристаништа во Оманскиот Залив и Арапското Море, и покрај продолженото прекин на огнот.

Техеран предупреди дека блокадата е кршење на прекинот на огнот и повторно го затвори Ормуз. Иранската војска оттогаш пресретна неколку бродови кои се обидуваа да поминат низ теснецот и ги придружуваше до иранскиот брег.

Американската војска, исто така, изврши рација на ирански контејнерски брод во Оманскиот теснец и запре танкер во близина на Шри Ланка.

Инвеститорите беа охрабрени од веста дека иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, ќе отпатува во Исламабад, Мускат и Москва во петокот вечерта за да разговара за ситуацијата во регионот, според извештајот на новинската агенција Мехр.

И Пакистан и Оман беа посредници во претходните американско-ирански разговори. Иранскиот министер за надворешни работи веќе разговараше во петокот со својот пакистански колега Ишак Дар и началникот на пакистанската армија, Асим Мунир, кој посредуваше во претходната рунда разговори во Исламабад.

Неименуван американски функционер изјави доцна во петокот дека се очекува и претставниците на претседателот Доналд Трамп, Стив Виткоф и Џаред Кушнер, наскоро да отпатуваат во Пакистан. Потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, моментално не планира да им се придружи, но би бил достапен да патува во Исламабад доколку разговорите напредуваат, објави Си-Ен-Ен, кој прв ги објави плановите за патување.

„Застојот во Ормускиот теснец создаде сложен логистички предизвик што нема да се реши преку ноќ… Расчистувањето на застојот ќе трае со недели бидејќи бродовите се распоредуваат во помали групи низ пристаништата што се веќе пренатрупани“, предупреди Оле Хансен од Саксо банка во белешка.

Одделни пресметки од Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) покажаа дека кошничката со сурова нафта на нејзините членки порасна за 3,22 долари за барел во четврток, на 106,28 долари.