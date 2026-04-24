Црна Гора e традиционално важен стратешки пазар за „Алкалоид“

Претставници на висока владина делегација од Црна Гора предводена од министерот за здравство д-р Војислав Шимун, Бранко Крвавац, главен советник на претседателот на Владата на Црна Гора и Александар Богавац, директор на ЗУ „Апотеке Црна Гора Монтефарм“ остварија официјална работна посета на „Алкалоид“ АД Скопје, со фокус на зајакнување на соработката, пишува во денешното соопштение на „Алкалоид“ АД – Скопје, што МИА го пренесува интегрално.

Во рамките на посетата, чиј домаќин беше Генералниот директор и Претседател на УО г. Живко Мукаетов, делегацијата имаше можност да се запознае со деветдецениското постоење и успешно работење на компанијата, финансиските резултати, деловните активности, како и со производствените перформанси и производственото портфолио.

Во фокусот на средбата беа стратешките определби на компанијата, вклучувајќи ги силната извозна ориентација, континуираните капитални инвестиции, проектите за општествена одговорност, како и стратешката посветеност за одржлив раст и за пазарна диференцијација во глобални рамки. Воедно, посебно внимание им беше посветено на можностите за унапредување на соработката меѓу „Алкалоид“ АД Скопје и установите под надлежност на Министерството за здравство на Црна Гора, вклучувајќи ја и ЈЗУ „Апотеке Црна Гора Монтефарм“.

Црна Гора претставува традиционален и значаен пазар за „Алкалоид“, на кој компанијата е континуирано присутна со своето разновидно портфолио на производи од сегментите фармација, козметика, билка и хемија. Долгогодишното присуство и препознатливоста на брендовите придонесуваат за стабилна позиција на компанијата и за градење доверба кај потрошувачите и партнерите на овој пазар.

Официјалната работна посета на министерот за здравство на Црна Гора претставува одлична можност за натамошно продлабочување на соработката и за изнаоѓање нови форми на синергија меѓу „Алкалоид“ и ентитетите на црногорскиот пазар.