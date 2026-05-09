„Порше“ ги затвора погоните во Загреб и Чаковец: Голем број луѓе ќе останат без  работа

„Порше“ започна нова голема акција за намалување на трошоците, а овој пат ќе влијае и на Хрватска.

Германската компанија ги затвора Cellforce Group, Porsche eBike Performance и Cetitec, а во официјалното соопштение се наведени Загреб и Хрватска меѓу погодените локации, објавува Autoklub.

Случајот со Porsche eBike Performance привлекува најголемо внимание, бидејќи хрватското присуство е поврзано со поранешната Greyp, компанија за електрични велосипеди основана од Мате Римац. „Порше“ прво влезе во Greyp, а потоа целосно ја презеде. По спојувањето со германската Fazua, беше создадена структурата Porsche eBike Performance, која развиваше системи за погон за електрични велосипеди под брендовите Fazua и Porsche.

Хрватскиот дел од овој бизнис е поврзан со адреса во Загреб . Според податоците од услугата CompanyWall, Porsche eBike Performance d.o.o. беше регистрирана во 2008 година и има 124 вработени, кои сега би можеле да ги изгубат своите работни места.

Порше не наведува посебен број на вработени по локација во својата изјава, туку истакнува дека затворањето на операциите во Отобрун и Загреб влијае на околу 360 лица. Сепак, јасно е дека загрепскиот дел од поранешниот Грејпо е директно засегнат од одлуката на „Порше“ да се повлече од развојот на погонски системи за електрични велосипеди.

Друга хрватска врска е Cetitec d.o.o. од Чаковец, софтверска компанија специјализирана за компјутерско програмирање и развој на комуникациски софтвер за автомобилската индустрија. Според јавно достапните податоци, нејзиното седиште е во Чаковец, а нејзин сопственик е германската Cetitec GmbH. „Порше“ наведува дека затворањето на Cetitec влијае на околу 60 вработени во Германија и околу 30 во Хрватска.

Приказната за Чаковец започна како CET, или Cutting Edge Technologies, компанија основана од Бојан Колманиќ, инженер за развој со искуство во вграден софтвер и електронски компоненти за автомобилската индустрија.

Германскиот Cetitec ја презеде во 2019 година, по што компанијата продолжи да работи како Cetitec d.o.o. и да развива софтвер за „Порше“ и пошироката групација „Фолксваген“. CompanyWall денес наведува 37 вработени во хрватската компанија, што е блиску до бројот од околу 30 работни места што „Порше“ ги споменува како засегнати во Хрватска.

Porsche eBike Performance d.o.o. и Cetitec d.o.o. се поврзани со фактот дека обете компании беа дел од проширувањето на „Порше“ надвор од традиционалното производство на спортски автомобили. Токму овој дел од бизнисот сега се намалува откако компанијата се најде под притисок од послабите деловни резултати и значително пониските профити.

Новиот шеф на „Порше“, Михаел Лајтерс, вели дека компанијата мора повторно да се фокусира на својата основна дејност – автомобилите. За Хрватска, ова значи крај на две бизнис приказни поврзани со „Порше“ и голем број работни места кои беа доведени во прашање, пренесува регионалниот бизнис портал СЕЕбиз.