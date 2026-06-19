Поранешните директори на Онкологија, Нино Васев и Нехад Нухи, излегуваат од притвор, прифатена гаранцијата со хипотека на имот

Поранешниот директор на Клиниката за онкологија, Никола Васев, и организацискиот директор Нехад Нухи излегуваат од притвор откако Кривичниот совет при Основниот кривичен суд Скопје, по предлог на одбраната и позитивно мислење од Обвинителството, донесе одлука со која се прифаќа понудената гаранција со хипотека на имот и им определи мерки на претпазливост.

Кривичниот совет при Основниот кривичен суд Скопје информира дека донесе решение постапувајќи по предлог на одбраната, по добиено позитивно мислење од надлежното Јавно обвинителство, со кое на обвинетиот Нино Васев му е определена гаранција во износ од 183.981 евра во корист на Република Северна Македонија, која се состои од ставање под хипотека на недвижен имот, додека на обвинетиот Нехад Нухи му е определена гаранција во износ од 348.049 евра, исто така со ставање под хипотека на недвижен имот.

На обвинетите им се определени и следните мерки на претпазливост: забрана за напуштање на живеалиштето, односно престојувалиштето на територијата на град Скопје; обврска еднаш месечно да се јавуваат во судот; и привремено одземање на патните исправи и забрана за издавање нова патна или друга исправа за преминување на државната граница.

– При одлучувањето, покрај позитивното мислење на Јавното обвинителство, Советот го имал предвид и фактот дека мерката притвор, определена со решение на Апелациониот суд Скопје, согласно законските одредби, може да биде продолжувана и да трае најдоцна до 18 јули 2026 година. Со оглед дека надлежното обвинителство се откажа од правото на жалба против овие решенија, а хипотеката понудена како гаранција е веќе впишана во Катастарот на недвижности, истите станаа правосилни, по што обвинетите се ослободени од притвор – информираат од Кривичен.

Никола Васев и Нехад Нухи се обвинети во предметот „Онкологија 2“ дека во периодот од 2018 до 2022 година незаконски набавувале лекови преку фиктивни тендери и присвојувале дел од терапијата, со што, според обвинението, го оштетиле државниот буџет за речиси 36 милиони евра. Покрај овој предмет, во тек е и постапката „Онкологија 1“, во која Васев и уште двајца лекари се обвинети за несовесно лекување пациенти.

Претходно во февруари годинава Кривичниот совет на Основниот кривичен суд – Скопје го одби предлогот на одбраната за укинување на притворот на обвинетите Нино Васев и Нехад Нухи во предметот „Онкологија 2“ иако беа понудени имотни гаранции во вредност од над 350.000 евра.

Кривичниот совет на Основниот кривичен суд Скопје во мај минатата година им определи куќен притвор на Нино Васев и Нехат Нухи, по што Апелациониот суд Скопје во јуни 2025 година ги уважи жалбите на Основното јавно обвинителство Скопје по мерките куќен притвор и им определи мерка ефективен притвор во траење од 30 дена.