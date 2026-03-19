Поради Рамазан Бајрам, ЈСП ќе вози по неделен возен ред

ЈСП „Скопје“ информира дека за време на трите дена од продолжениот викенд (20.03.2026 год. – 22.03.2025 година), поради верскиот празник Рамазан Бајрам, јавниот превоз ќе сообраќа по неделен возен ред.

Работно време на билетарници и центри за персонализација

Во петок (20.03.2026 год.) и недела (22.03.2026 год.) дежурна ќе биде билетарницата на Транспортен центар.

Во сабота (21.03.2026 год.) билетарниците и центрите за персонализација ќе работат со вообичаеното работно време (во две смени од 08:00 – 18:00 часот, и тие што работат во една смена од 08:00 – 18:00 часот).

Работно време на Жичница

Жичницата за време на продолжениот викед ќе работи вообичаено, од 10 до 17 часот.