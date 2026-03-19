Поради Рамазан Бајрам, ЈСП ќе вози по неделен возен ред

19/03/2026 15:16
Фото: Б. Грданоски
ЈСП „Скопје“ информира дека  за време на трите дена од продолжениот викенд (20.03.2026 год. – 22.03.2025 година), поради верскиот празник Рамазан Бајрам, јавниот превоз ќе сообраќа по неделен возен ред.
 
Работно време на билетарници и центри за персонализација
Во петок (20.03.2026 год.) и недела (22.03.2026 год.) дежурна ќе биде билетарницата на Транспортен центар.
Во сабота (21.03.2026 год.) билетарниците и центрите за персонализација ќе работат со вообичаеното работно време (во две смени од 08:00 – 18:00 часот, и тие што работат во една смена од 08:00 – 18:00 часот).
Работно време на Жичница
Жичницата за време на продолжениот викед ќе работи вообичаено, од 10 до 17 часот.
Од претпријатието  го честитаат празникот Рамазан Бајрам !

Поврзани содржини

Од 13.000 до 25.000 евра месечно: Толку добиваат експерти од Македонија и Србија за изградбата на автопатиштата
Обвинителството достави список за повлекување сведоци во случајот „Пулс“
Во здравството им бараат мито, но никој не пријавува
Ќе се реконструираат државните училишта со ресурсни центри
Врховен суд контра Основниот суд Битола во случајот со одмрзнувањето на имотот на „Руд-Коп“ за бизнисите во РЕК „Битола“
Продолжениот викенд променливо облачно, со повремен засилен северен ветер
Град Скопје пренамени стан во своја сопственост во шелтер-центар за жртви од насилство
Предлог-законот за заштита од пушење во вторник на владина седница, а потоа во собраниска процедура

Најчитани