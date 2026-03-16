Поради големата побарувачка, Бе-ем-ве ги менува плановите за производство на iX3

Поминаа само шест месеци откако BMW ја претстави втората генерација на моделот iX3, а електричниот SUV веќе добива значителен импулс. Првичните информации сугерираат дека новиот бран електрични возила на германската компанија би можел да има силен почеток, а германскиот бренд веќе најави втора смена во фабриката во Дебрецен, каде што се одвива производството.

За време на неговиот последен извештај за заработката, извршниот директор на BMW, Оливер Ципсе, истакна дека производството на iX3 се зголемува во унгарската фабрика и дека испораките во Европа штотуку започнаа. Тој откри дека „книгите за нарачки за iX3 се полни“, истакнувајќи дека се покажал популарен кај приватните и флотните клиенти.

Ципсе рече дека се примени повеќе од 50.000 нарачки за новиот iX3, што е многу импресивна бројка за дебито на новата генерација електрични возила на BMW. Со полн капацитет, фабриката во Дебрецен ќе може да произведува до 150.000 автомобили годишно.

Побарувачката за моделот iX3 е особено импресивна поради фактот што досега е претставена само една верзија. Овој модел, означен како iX3 50 xDrive, има батерија од 108 kWh и два електрични мотори кои заедно произведуваат 469 КС и 645 Nm вртежен момент. Исто така, може да се пофали со најголем досег во својата класа од 805 км, а поддржува и брзина на полнење до 400 kW.

Додека новата серија iX3 созрее, се очекува 50 xDrive да биде позициониран во средината на семејството. Под него ќе бидат верзиите 40 и 40 xDrive, за кои се очекува дека ќе користат помал пакет батерии, а воедно ќе чинат значително помалку.

На врвот од понудата треба да биде моделот M60, кој потенцијално ќе испорачува повеќе од 600 КС благодарение на помоќните електрични мотори. Како што објави BMW Blog, на овој модел би можела да му се придружи и целосна M варијанта со моќност од повеќе од 800 КС на крајот од 2027 година.

Производството на iX3 исто така ќе се прошири. Се очекува BMW да го произведува во Кина и Мексико, што би требало да му даде доволен капацитет за да ја задоволи глобалната побарувачка.