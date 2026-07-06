Популарни звуци го маѓепсаа Скопје – во Сули ан со Панфили и „Фејмс“ се славеше светската музика

06/07/2026 09:00

Префинета публика, синоќа, во свежото Скопје, во рамки на 47. фестивал „Скопско лето“, уживаше во спојот на класичната традиција, фолклорното наследство и филмската имагинација. Историскиот двор на Сули ан се претвори во светска сцена на концерт под ѕвездено небо, каде што публиката музички патуваше низ разни култури и епохи . Преку делата на Барток, Григ, Штраус, Пјацола, Зимер, Вилијамс и Мориконе, од вестерн до чардаш, од либертанго до темата од „Шиндлеровата листа“ на Спилберг,  таа ја откри трајната моќ на ритамот, мелодијата и бојата на оркестарот.

Беше ноќ за паметење, со маестрална изведба, со емоции.  Ниво на уметност и талент што е едноставно неспоредливо, која публиката ја пренесе во царството на музичкиот сјај, каде што секоја нота одекнува со страст и прецизност. Во едно друго време, на друго место.Штета што влези-излези на публиката и џагорот од калдрмата на Старата чаршија го реметеше овој концерт од светски калибар.

Настапи еминентната и шармантна молдавска виолинистка, композиторка и аранжерка Русанда Панфили , која има настапувано со Jerusalem Symphony Orchestra, RSO Vienna и Државниот симфониски оркестар на Мексико, во двојна улога – како солист и диригент, по втор пат, заедно со европскиот оркестар на институтот „Фејмс“, составен од млади музичари од цела Европа. Од 2016 година е соло виолинистка во продукциите „Hans Zimmer Live” и „The World of Hans Zimmer”.

– „Овој концерт е многу повеќе од изведба – тој е прослава на иднината на европската класична музика. Со тоа што младите музичари од различни земји се здружуваат, учат и настапуваат заедно во Скопје, ние градиме уметнички мостови и ја покажуваме моќта на иновацијата во музичкото образование,“ велат од тимот на „Фејмс“.

Концертот е дел од меѓународната студентска програма за оркестарска музика и студиско снимање, која се реализира во рамки на европскиот оркестарски изведувачки институт „Фејмс“– единствена ваква иницијатива во Југоисточна Европа. Институтот „Фејмс“ веќе неколку години е синоним за врвна едукација и продукција на филмска музика на европско ниво, поддржан од европски фондови. Младите музичари се бираат по пат на аудиција четири пати во годината и таленти од триесетина земји се во Скопје, заедно со млади музичари од Македонија кои се членови на оркестарот.

Л. Сабит

Поврзани содржини

21.издание на „Астерфест“ ќе се одржи од 4 до 8 август, лауерат е актерката Синоличка Трпкова
Mалите јазици го чуваат достоинството на народите: Интервју со Анеке Брасинга, лауреат на СВП
Симфониски концерт на ФЕЈМС Институт во Сули ан во рамки на „Скопско лето“
МАНУ ќе учествува во креирањето на стратегиите за развој на културата
Словенечкиот актерски великан Нико Горшиќ добитник на наградата „Актер на Европа“
Победничката на наградата „Роксан Стојанов“, Виола Имери, заминува на професионален престој во Париз
Концерт на „Фејмс“ со Русанда Панфили в недела во „Сули ан“ на тема светска музика
Македонско-американски тим археолози истражуваат на битолскиот локалитет Градиште