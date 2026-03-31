Полицијата влезе во Ректоратот на Белградскиот универзитет, академската заедница ја осудува акцијата

Српската полиција влезе во Ректоратот на Белградскиот универзитет во вторник, каде што, по наредба на Вишото јавно обвинителство, ја продолжува истрагата за неодамнешната смрт на студентка на Филозофскиот факултет, што академската заедница ја смета за продолжение на репресијата на владата врз универзитетот по минатогодишните студентски блокади и масовните протести.

25-годишна студентка беше пронајдена мртва на плато пред Филозофскиот факултет во ноќта на 26 март, а нејзината смрт под сè уште нејасни околности предизвика истрага на факултетот, при што деканот, вработените во факултетот и обезбедувањето беа испрашувани под сомнение за сторено кривично дело „несовесно работење во служба“. Полицијата, исто така, зеде изјави од студенти кои беа во зградата на факултетот таа вечер.

Денешното пристигнување на полицијата во Ректоратот беше проследено од камерите на провладината кабелска телевизија Информер, нескриено блиска до српскиот претседател Александар Вучиќ и владејачката Српска напредна партија, а програмата Информер набрзо емитуваше снимки од мобилни телефони направени во канцеларијата на ректорот Владан Ѓокиќ.

Како дел од сеопфатната истрага за смртта на 25-годишна студентка и можните неправилности во работата на Ректоратот, денес, според соопштението за медиумите на VJT, на Одделот за криминалистичка полиција (УКП) ѝ беше наредено да влезе во Ректоратот на Универзитетот во Белград и „да ги заплени серверите и другите уреди и опрема на кои се чуваат снимки од надзорните камери во таа зграда, особено снимките од камерата на влезната врата во Ректоратот и вратата што води од него кон Филозофскиот факултет“.

Обвинителството ја образложува наредбата до Одделот за кривични истраги со собирање „неопходни информации поради фактите и околностите утврдени во досегашната предистражна постапка“ во врска со смртта на студент на Филозофскиот факултет, кога, како што е наведено, по палењето на пиротехнички средства на петтиот кат, „25-годишно девојче скокнало од прозорец на платото пред тој факултет и го загубило животот“.

Обвинителството изјави дека, од досегашните информации собрани од испрашаните лица, снимките би можеле да бидат доказ при утврдувањето на фактите дали девојчето влегло во Филозофскиот факултет преку Ректорската управа тој ден, дали влегла сама, дали носела нешто и посочи дека „постојат неколку необезбедени и неконтролирани влезови на Филозофскиот факултет, од кои се верува дека еден е од Ректорската управа“.

На полицијата ѝ беше наредено и привремено да ги конфискува „сите други предмети што можат да се користат како докази во кривична постапка“ и да „преземе сите други потребни дејствија за да добие докази“ поради сомневање дека има пропусти од страна на деканот и другите вработени во врска со безбедноста на студентите и вработените на факултетот.

Професорот на Филозофскиот факултет Огњен Радоњиќ, по повод влегувањето на членовите на УКП во Ректоратот, изјави дека не знае „каква врска имаат корупцијата и криминалот со трагичната смрт на студентка“ на тој факултет. Тој оцени дека ова е закана за автономијата на универзитетот и дека е „средство за тривијализирање на универзитетот“ и „пречка што треба да се отстрани за да се продолжи со безгрижното грабеж на ова општество“.

„Кога тираниите го достигнуваат својот зенит, тие стануваат сè посурови. Оваа го помина својот зенит и се претвора во карикатурална верзија“, рече Радоњиќ за Н1.

Академската мрежа „Слободан универзитет“ од Нови Сад ја оцени денешната полициска рација врз Ректоратот како „продолжение на притисокот врз академската заедница, особено во контекст на сè почестите обиди за поткопување на автономијата на универзитетот“.

„По веќе видените сцени на полициска бруталност и присуство на кампусите, ова дополнително ја продлабочува атмосферата на страв и несигурност“, соопшти мрежата на Инстаграм. Шефот на делегацијата на Европската Унија во Србија, Андреас фон Бекерат, денес изјави дека сите страни треба да се воздржат од политизирање и инструментализирање на смртта на студентот на Филозофскиот факултет во Белград и ги повика медиумите да покажат почит во случај на оваа трагедија.