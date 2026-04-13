Полицијата објави нови детали за убиството и самоубиството во Велика Горица

Загрепската полиција, по спроведена истрага, извести дека 52-годишна жена го убила својот малолетен член на семејството со тап предмет.

Потоа, таа извршила самоубиство фрлајќи се од станбена зграда во Велика Горица вчера околу 10:50 часот.

Полициската управа на Загреб (ПУЗ) наведува дека во станот е пронајдено тело на малолетна жена член на семејството и дека станува збор за насилна смрт, најверојатно предизвикана од тап предмет.

Телата се транспортирани на обдукција

Полицијата додава дека двете тела се транспортирани во Институтот за судска медицина и криминалистика за обдукција и дека кривичната истрага е сè уште во тек.

Според медиумските извештаи, случајот вклучува мајка која извршила самоубиство откако ја убила својата малолетна, 17-годишна ќерка.

Вчера беше спроведена истрага на лице место

Вчера на местото на настанот беше спроведена истрага на лице место. Полицијата го обезбеди просторот, а за истрагата на лице место беше поставен шатор покрај телото на жената. Телото на малолетничката подоцна беше пронајдено во станот.

Инцидентот се случил во непосредна близина на полициската станица, а по добиена пријава пристигнале и пожарникари за да интервенираат. Криминалистичката полиција запленила докази и спроведува понатамошни дејствија.