Пол Кругман тврди дека „наместениот“ систем го направил Елон Маск билионер

Поранешниот колумнист на „Њујорк тајмс“, Пол Кругман, тврди дека Елон Маск станал првиот билионер во светот само поради „наместен систем“.

Познатиот економист, исто така, го критикуваше „Спејс Икс“ – ракетната компанија на Маск која штотуку стана јавна – како ништо повеќе од „Понциева шема“.

Кругман ги критикуваше Маск, „Спејс Икс“ и раководството на Маск во неговите други компании за време на гостувањето на телевизијата МС нау кај Ари Мелбер во петокот вечерта.

„Ова е наместен систем. Жал ми е, но ова е вистинска местенка“, рече Кругман. „Јасно е дека целиот систем е искривен за да се произведе оваа апсурдна проценка што го прави него првиот билионер во светот“.

Тој рече дека тоа е очигледно случај бидејќи многу луѓе биле „принудени“ да инвестираат во „Спејс Икс“ – сакале или не – затоа што бил додаден во главните индекси, а врвните универзитети имаат значителни делови од нивните фондови паркирани во акциите на ракетната компанија.

Кругман рече дека проценката на „Спејс Икс“ од 2,10 билиони долари по првиот ден од тргувањето во петокот нема многу смисла. Тој рече дека би било во ред ако Маск има евиденција за „всушност рутинско изведување технолошки чуда“ – но рече дека човекот што ги води „Спејс Икс“, „Тесла“ и „НеураЛинк“ нема.

Тој исто така го критикуваше Маск за неговото водство во Икс. Кругман рече дека Маск – откако ја купи апликацијата порано позната како Твитер кон крајот на 2022 година – ја претворил платформата во „десничарска, нацистичко-заразена пустелија“.