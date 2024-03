Погледајте како се полнат кутиите на претседателските избори во Русија

Руските изборни власти соопштија дека минатонеделните претседателски избори биле „најтарнспарентни“ во историјата на Русија. На нив победи претседателот Владимир Путин со близу 88 отсто гласовите.

Независните набљудувачи, користејќи разни анализи, велат дека дури 22 милиони гласови биле фалсификувани и дека процентот про го добил Путин, всушност, бил 52.

Еве една видео снимка на едно избирачко место, на која се гледа како се полнат кутиите. Дури и полицијата помагна во овој „потфат“.

The most "transparent" elections in Russia

If you think the ending of this video is unexpected, you are wrong. Most likely, in the extended version, the policeman himself decides to "help" them. pic.twitter.com/ak3YN5uPI3

