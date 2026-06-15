Почна со работа новата фабрика на „Брејнчајлд“ за опрема за спортови на вода и ветер

Денеска во во битолската индустриска зона Жабени свечено беше отворена новата фабрика на „Брејнчајлд“ за производство на опрема за спортови на вода и ветер. Како што истакна истакна Ралф Гросел, сопственик на фабриката, овој погон ќе направи позитивна промена во животот на вработените, но и на економијата во целина.

„Со отворањето на нашата фабрика ние бележиме уште една значајна пресвртница во нашата експанзија, да произведуваме опрема за спортови на ветер и вода во срцето на Европа. Тука, во Битола, почнавме еден од најиновативните капацитети за производство на крилја во светот користејќи најсовремени технологии. Поставуваме нови стандарди и овозможивме спортистите да постигнуваат светски резултати. Кога пред пет години во Битола го отворивме нашиот центар за истражување и развој, јас го препознав огромниот потенцијал на Македонија, земја која во последните години покажа импресивен развој. Овој напредок се должи на далековидата и посветена работа на Владата“, истакна Гросел на свеченоста во Битола.

Фабриката „Брејнчајлд“ има современа хала за работа, изградена на површина од 3.500 квадратни метри во индустриската зона Жабени во Битола.

На свеченоста беше и владина делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски кој рече дека инвестицијата носи вработување за речиси 230 луѓе и е во вкупна вредност од приближно 11 милиони евра. На овој начин, како што рече, Владата продолжува да поддржува инвестиции што ќе бидат додадена вредност во македонската економија.

„За мене претставува задоволство и чест да бидaм тука и да бидам со оние што го градат. Денеска, имаме приватна иницијатива, која уште при формирањето на оваа Влада почна со процесот на реализирање“ – рече Мицкоски додавајќи дека денеска сите сме сведоци оти станува збор за ретка инвестиција, за производи што кај нас не толку често се користат, но во светот се користат во делот на спортовите на вода.

Во изјава за медиумите премиерот Мицкоски најави промоција на уште две нови инвестиции во битолската индустриска зона Жабени, без да открие нешто поконкретно за нив.

„Продолжуваме да поддржуваме инвестиции што ќе бидат додадена вредност во македонската економија“, истакна Мицкоски.

„Брејнчајлд“ е нова фабрика отворена од странски инвеститор со еколошки стандарди за производство – посочи градоначалникот Тони Коњановски.

„ Заложбите за економски напредок на Битола стануваат реалност, а со поддршка на Владата посебно се фокусираме на напредокот и развојот на индустриската зона Жабени. Радува фактот што тука во последните години има неколку инвестиции, а на седум јавни наддавања купени се над 20 локации. „Брејнчајлд“ работи за клиенти што месечно користат од 900 до 1.100 пакети производи, а главен производ е спортско крило за скијање на вода, кое го користат врвни спортисти. Среќен сум што се инвестира на вестинско место, на самата порта на Европа, во Битола“, нагласи Коњановски.