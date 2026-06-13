Почина славниот британски уметник Дејвид Хокни (88)

Лондон – Дејвид Хокни, еден од највлијателните британски уметници на модерното време, почина на 88-годишна возраст, потврди неговата портпаролка. Хокни, еден од лидерите на поп-арт движењето од 1960-тите, почина во својот дом во четврток, „еден месец пред неговиот 89-ти роденден“, се вели во соопштението. Во 2018 година, една од неговите слики на базен беше продадена за речиси 70 милиони фунти, што е рекорд за жив уметник, објави Би-Би-Си.

Портпаролката Ерика Болтон објави официјално соопштение: „Реномираниот британски уметник Дејвид Хокни, една од најважните фигури во современата уметност од 20-тиот и 21-виот век, почина мирно дома на 11 јуни 2026 година, еден месец пред неговиот 89-ти роденден“.

Седум децении креативност

Дејвид Хокни, познат по својата фигуративна работа, економичност на линијата и истражување на светлината и просторот, се смета за еден од највлијателните британски современи уметници. Во текот на кариерата што траеше седум децении, Хокни експериментираше со сликарство, цртање, графика и акварели, но исто така прифати нови технологии како што е цртањето на iPad.

Се пресели во Лос Анџелес во 1960-тите, што инспирираше некои од неговите најпознати дела, вклучувајќи сцени од базен како што е „Поголем прскање“. Во 2018 година, неговиот „Портрет на уметникот“ беше продаден на аукција за 90 милиони долари (70 милиони фунти), поставувајќи светски рекорд за жив уметник во тоа време.

Неговите дела се изложени во уметнички институции низ целиот свет, од Музејот на модерна уметност во Токио и Фондацијата Луј Витон во Париз до Тејт Британија во Лондон.

Одби почести, но ценеше гестови

За време на неговата долга кариера, Дејвид Хокни ги освои сите можни почести, но одби и многу. Во 1990 година, тој одби витешка титула и наводно беше бесен кога дозна дека е прогласен за Придружник на честа, откако некој, според приказната, го отворил неговото писмо и го прифатил во негово име.

Тој го прифати Орденот за заслуги, најпрестижната награда за големи достигнувања. Верувајќи дека е личен подарок од кралицата Елизабета II, Хокни сметаше дека би било грубо да одбие. Но, имаше една чест што му се допадна особено.

На неговата забава по повод 70-тиот роденден во Тејт Британија во 2007 година, по вечерата беше објавено дека детекторите за чад ќе бидат исклучени 10 минути за да може „најголемиот жив уметник на Велика Британија“ да запали цигара. Тоа беше гест што Хокни, човек од народот, го ценеше и не би го направил за никого друг.

Сликаше што сакаше

Хокни студираше на Кралскиот колеџ за уметност во Лондон, но секогаш го правеше тоа на свој начин. Неговиот колега, американскиот уметник Р. Б. Китај, го советуваше да ги игнорира сите други и едноставно да ги слика работите што ги сака. „Тоа беше најдобриот совет што некогаш сум го добил“, рече Хокни.

Тој беше заинтересиран за политика, литература и истражување на сопствената хомосексуалност, а во еден портрет се прикажа себеси во чин на љубов со американскиот поет Волт Витман.

Иако беше ѕвезда на колеџот, тој остана пркосен до крај. Одби да го напише есејот потребен за неговата диплома и не ги положи завршните испити. Протестот што следеше го принуди Кралскиот колеџ да попушти, да му додели диплома, па дури и престижниот Златен медал.

Од Брадфорд до светска слава

Дејвид Хокни е роден на 9 јули 1937 година. Неговиот татко, Кенет, беше приговорник на совеста кој ги презираше социјалната неправда, нуклеарното оружје и пушењето во еднаква мера, додека неговата мајка, Лаура, беше силна и побожна методистка и столб на семејството. Дејвид беше едно од петте деца.

За време на бомбардирањето, семејството се скри под скалите на нивниот дом во Брадфорд, држејќи Библии. Во 1940 година, експлозија срамни со земја цела улица. Поради недостиг на хартија за време на војната, неговите рани уметнички напори беа ограничени на цртежи на подот од кујната и црковни химни.

Трајно наследство

Русокосо момче од Брадфорд со тркалезни очила и препознатлива капа го запали уметничкиот свет во 1960-тите и продолжи да ги полни галериите повеќе од половина век подоцна. Работел со боја, фотографии и iPad-и, создавајќи гравури, литографии, па дури и витражи, подеднакво вешт во раскошот на оперските сценографии и интимноста на потезите со пенкало. Иако бил изненаден од ентузијазмот на јавноста за неговата работа, тој едноставно следел едно правило: „Сликајте работи што ги сакате“.

Дејвид Хокни го надживеаја својот партнер Жан-Пјер Гонсалвес де Лима, неговите браќа Филип и Џон, како и бројни внуки, внуци и нивните деца. Портпаролката го издвои неговиот правнук Ричард, кој му беше асистент во студиото кон крајот на неговиот живот, додавајќи дека „трајното наследство“ на Хокни ја одразува неговата фундаментална страст во животот.