Почина Славенка Дракулиќ, прочуената хрватска писателка и новинарка

Славенка Дракулиќ, најпознатата современа хрватска писателка во светот, авторка и новинарка која најдобро го опиша турбулентен транзициски свет и чии новинарски дела ни помогнаа да разбереме што ни се случуваше во последните четириесет години, почина ненадејно на 77 години. Таа почина веднаш по објавувањето на нејзината нова книга „Зошто никогаш не научив да готвам“ за нејзиниот хрватски издавач „Фрактуре“.

Својата кариера како новинарка ја започна откако ги заврши студиите по компаративна книжевност и социологија на Филозофскиот факултет во Загреб. Пишуваше за „Старт“, „Данас“ и НИН и на голем начин ги внесе феминистичките прашања во јавната дебата. Својата прва новинарска книга ја објави во 1984 година, насловена како „Смртоносните гревови на феминизмот: Есеи за мудологијата“, и влезе во жестока, интелектуално стимулирачка дебата со Игор Мандиќ. Три години подоцна го објави својот прв роман „Холограми на стравот“. Книгата имаше големо влијание низ цела Југославија, а Дракулиќ импресивно воведе женски, автобиографски дискурс во современата литература.

На почетокот на 1990-те, заедно со уште четири хрватски авторки – Јелена Ловриќ, Рада Ивековиќ, Весна Кесиќ и Дубравка Угрешиќ – таа беше цел на мизогинистички и националистички напад кога беа наречени предавници во статија со наслов „Вештерките од Рио“, објавена во загрепскиот неделник „Глобус“.

За среќа, ова не ја заврши нејзината кариера и Дракулиќ објави голем број важни книги од нефикција во следниот период, како што се „Како преживеавме“, „Не стапнаа на мравка“, „Кафе Европа“, „Балкан експрес“, „Телото на нејзиното тело“, „Басни за комунизмот“ и „Повторно во Кафе Европа“, а објавуваше и статии во водечки светски весници како што се „Њујорк тајмс“, „Франкфуртер алгемајне цајтунг“, „Ла Република“ и „Ел Мундо“. Нејзиниот мудар женски глас и нејзината прониклива анализа на источноевропскиот живот, нашето секојдневие.