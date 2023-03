Почина милијардерот Масатоши Ито, сопственик на „7-Eleven“

Масатоши Ито, јапонскиот милијардер кој „7-Eleven“ го претвори во глобална империја, почина на 98-годишна возраст.

Seven & I Holdings, корпорацијата која управува со 7-Eleven, ја потврди смртта во соопштение, додавајќи дека Ито починал од старост на 10 март.

„Сакаме да ја изразиме нашата најдлабока благодарност за вашата добрина и пријателство во текот на неговиот живот и со почит да ве информираме за неговата смрт“, соопшти компанијата.

Ито ја трансформираше секојдневната малопродажба во Јапонија, претворајќи ја компанијата основана во САД во меѓународен бренд, особено во Азија каде продавниците 7-Eleven ретко се наоѓаат на повеќе од неколку минути пешачење во многу градови.

Seven & I Holdings сега работи со над 83.000 продавници ширум светот, вклучувајќи продавници 7-Eleven во 19 региони и земји, како и синџирот продавници Speedway во Соединетите Американски Држави.

Главните конкуренти ги вклучуваат јапонските франшизи Lawson и Family Mart, но ниту една од нив не одговара на големината или глобалниот дострел на империјата 7-Eleven.

Искуството во САД го промени

Деловната острина на Ито беше под влијание на неговото пријателство со починатиот менаџмент консултант Питер Дрејкер, кој го опиша Ито како „еден од најголемите светски претприемачи и градители на бизниси“.

Во интервју во 1988 година за The Journal of Japanese Trade and Industry, Ито рече дека патувал во САД во 1960 година и „доживеал еден вид културен шок поради тоа колку сите изгледале богати“ во време кога Јапонија се опоравувала од последиците на Втората светска војна.

„Посебно станав свесен за големината на американското потрошувачко општество и за техниките на дистрибуција што го овозможија сето тоа“, рече тој.

„Тогаш ми падна на ум дека луѓето во различни култури сè уште имаат во основа исти желби, под претпоставка дека се на исто ниво на развој, и мислев дека јапонскиот дистрибутивен систем ќе станува се повеќе и повеќе како американскиот“, изјави тој.

Подемот на 7-Eleven

Си-ен-ен потсетува дека синџирот продавници почнува од 1927 година, кога неколку компании се споија за да ја формираат Southland Ice Company во Далас, Тексас.

За да се нагласи нивното продолжено работно време, продавниците беа преименувани во 7-Eleven во 1946 година: тие беа отворени од 7 часот наутро до 23 часот. Па, така 7-Eleven стана синоним за јапонската култура на продавници како што ја знаеме денес?

Ито е повоен претприемач заслужен што го изгради во глобален бренд кој продава сè, од јогурт до готови оброци и лекови преку низа аквизиции и проширувања помеѓу 1970-тите и 1990-тите.

Според државната телевизија NHK, Ито започнал во 1958 година, кога отворил мала продавница за облека во Токио, управувана од неговото семејство. Подоцна почнал да продава храна и други секојдневни потребни работи. Тој ја преименува компанијата во Ито Јокадо и почнува да го води бизнисот како американските супермаркети.

Ито Јокадо подоцна склучи договор со сопственикот на 7-Eleven, Southland Corporation, и го отвори првиот јапонски 7-Eleven во Токио во 1974 година. Неговата фирма потоа се здоби со контролен удел во Саутленд во март 1991 година. Една година подоцна, Ито поднесе оставка како претседател на Ито Јокадо „за да ја преземе одговорноста за наводните плаќања на рекетари од страна на претставници на компанијата“, според NHK.

Ито Јокадо беше преименуван во Seven & I Holdings во 2005 година, а Ито остана почесен претседател до неговата смрт.

Размислувајќи за успехот на 7-Eleven, Ито беше цитиран во интервју во 1988 година како вели: „Често ме прашуваат дали успеав поради напорна работа или затоа што имав среќа. Одговорот е по малку од двете“.