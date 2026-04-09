ПОЦ со бесплатен паркинг за време на Велигденските празници, освен сабота

09/04/2026 12:24
Фото: Б. Грданоски

Паркирањето во Општина Центар за време на Велигденските празници ќе биде без наплата за сите граѓани. На 10.04. (петок), 12.04. (недела) и 13.04.2026 година (понеделник) граѓаните ќе можат да паркираат без надомест на сите паркиралишта со кои стопанисува ЈП Паркинзи на Општина Центар.

Исклучок од ова се затворените паркиралишта со автоматска наплата „Дилајла“, „Трготекстил“; и „Палома Бјанка“; каде што наплатата ќе се одвива согласно редовниот режим.

Согласно програмата за неработни денови за 2026 година, 11.04.2026 година (сабота) е работен ден и следствено на тоа паркиралиштата со кои стопанисува ЈП ПОЦ ќе работат со вообичаено работно време.

Депото на „Пајак“ службата на ЈП ПОЦ ќе работи 24/7 за време на празниците.

Редовната наплата за паркирање на паркиралиштата и издавање на договори во Дирекцијата на ЈП ПОЦ ќе продолжи на 14.04.2026 година (вторник) со вообичаено работно време.

