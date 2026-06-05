Пленарното предавање: „Животот како уметничко дело: филозофија на романтизмот“ на проф. д-р Венко Андоновски

05/06/2026 07:26

Пленарно предавање: „Животот како уметничко дело: филозофија на романтизмот “, на проф. д-р Венко Андоновски  ќе се одржи денесска во организација на Школата за докторски студии и Филолошкиот факултет „Блаже Конески “.

-Како еден од најзначајните современи македонски автори и универзитетски професори, проф. д-р Венко Андоновски со своето богато научно, книжевно и општествено дејствување става траен придонес во развојот на хуманистичките науки и современата културна мисла, се вели во најавата на организаторот.

Настанот се организира во рамките на заедничката годишна конференција на докторските студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и претставува исклучителна можност за продлабочување на академскиот дијалог и научната размена.

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