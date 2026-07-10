Пехчево: Му ја зеле картичката на дедото и му потрошиле 156.000 денари

10/07/2026 14:13

Надворешната канцеларија за криминалистички работи Берово поднесе кривична пријава против И.В. (21) од Пехчево, поради постоење основи на сомнение за  сторено кривично дело „оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем“.

Пријавениот поттикнал малолетник да одземе банкарска картичка од неговиот дедо и без негова согласност и дозвола од банкомат во седум наврати подигале парични средства, при што на оштетениот му  нанеле вкупна материјална штета во вредност од 156.000 денари. 

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