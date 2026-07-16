Патувачката изложба „Изградена средина: Алтернативен водич за Јапонија“ во МСУ

16/07/2026 14:32

Патувачката изложба „Изградена средина: Алтернативен водич низ Јапонија“ ќе биде отворена вечер во Музејот на Современата уметност во Скопје. 

-Изложбата претставува 80 примери на објекти, инженерски градби, пејзажи и други дела од сите префектури на Јапонија, прикажани преку фотографии, текстови и видеоматеријали. Таа осветлува еден поретко разгледуван аспект на Јапонија, истражувајќи како Јапонците се соочувале и живееле со природната средина и како низ тие предизвици создале и го зачувале локалниот идентитет, велат од Јапонската амбасада во Скопје. 

На изложбата се претставени и некои од највлијателните имиња во современата архитектура и дизајн. Меѓу нив се добитниците на Прицкеровата награда Шигеру Бан и Арата Изозаки, како и Кенго Кума, Јошио Танигучи, Тадао Андо и, секако Кензо Танге – творци чии дела оставиле траен белег врз светската архитектонска и културна сцена.

-Осумдесетте проекти се изложени на структури што потсетуваат на оригами – преклопени, аголни и понекогаш кубични форми изработени од шперплоча, внимателно распоредени на подот во Музејот на првиот кат. Нивниот распоред потсетува на стилизирана карта на јапонскиот архипелаг и неговите четири главни острови: Хокаидо, Хоншу, Шикоку и Кјушу. Доживувањето дополнително го збогатуваат серија видео проекции, појаснуваат од Амбасадата.

Куратори на изложбата се Шунсуке Кураката (вонреден професор, Универзитет на град Осака), Сатоши Хачима (професор, Технолошки институт Чиба) и Кенџиро Хосака (куратор, Национален музеј на модерна уметност, Токио).

-Амбасадата на Јапонија, Музејот на современата уметност – Скопје и Јапонската фондација ве покануваат да откриете една поинаква страна на Јапонија преку патувачката изложба „Изградена средина: Алтернативен водич низ Јапонија“. Од снежниот север до суптропскиот југ, јапонскиот архипелаг опфаќа богата разновидност на пејзажи и климатски услови. Животот во средина изложена на земјотреси, вулкани, цунами и сезонски бури поттикнал култура на приспособување и отпорност. Архитектурата на земјата претставува сведоштво за оваа издржливост, откривајќи длабоко разбирање и почит кон силите на природата. Набљудувана низ призмата на изградената средина, Јапонија се појавува како пејзаж обликуван од постојаниот дијалог меѓу архитектурата, инженерството и природата, се вели во соопштението од Јапонската амбасада. 

Организаторите на изложбата ги покануваат посетителите да ја откријат земјата од поинаква перспектива, откривајќи приказни за истрајност, снаодливост, креативност и културно богатство вградени во нејзиниот простор.

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